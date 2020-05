Neignorujem

V posledných rokoch našlo tisíce ľudí zastanie u verejnej ochrankyne práv. Venovala pozornosť dôchodcom, ženám pri pôrode, LGT právam, ochrane práv žien pri interupciách, národnostným menšinám, dokonca i hasičom na dôchodku. A nič

Rozmýšľam, čím to je, že sa nikto neozval, že je na tom niečo zkazené, keď parlament nevezme na vedomie správu o stave ľudských práv, ktorú mu predloží kompetentná osoba pani Patakyová.

Ak si mysleli, že nevzatím na vedomie žiadne problémy v ľudsko-právnej oblasti na Slovensku neexistujú, tak sa zmýlili. Naopak, v tej chvíli sa tie problémy ešte prehĺbili. Ukázali absenciu citu pre ľudské-práva a občanom ukázali, že nie sú dôležité.

Beriem do úvahy, že pár rokov fungovania úradu ombudsmanky (verejnej ochrankyne práv) ešte nevytvára tradíciu, ale za tú dobu sa zastala stoviek občanov SR a nepriamo podporila práva tisíce občanov.

A nič. Až do stredy, kedy sa v Prahe organizoval malý happening pred veľvyslanectvom, som si nevšimol žiadneho prejavu na podporu ombudsmanky. Viem, na Slovensku sa teraz neprotestuje pod hrozbou kriminálu, ale fakt nič?

Dnes ma potešilo, keď som čítal štvrtkový rozhovor s pani Vašaryovou, kde sa dotkla širokej škály problémov, ktoré trápia dnešného liberálneho Slováka a objavila sa v ňom i zmienka o navedomienevzatí správy ombudsmanky v parlamente.

Pre prosperitu krajiny sú ľudské práva dôležitým faktorom, pretože ľudia budú chcieť v krajine žiť alebo sa do nej vrátiť, len ak tam budú dobré podmienky pre život. V zdravej spoločnosti sa ľudské práva s časom nezmenšujú, ale skôr rozširujú.

Ombudsmanka často ochraňuje práva menšín, za čo ju kritizujú. Ale je to logické, pretože väčšina si svoje práva presadí ľahšie. Naviac v nejakej menšine sme všetci a nečakane sa môžeme ocitnúť v novej. Ako sa to stalo mne, keď som sa zo dňa na deň ocitol v menšine Slovákov pracujúcich v zahraničí so záujmami na Slovensku. Pod záujmami myslím rodinu, majetok, druhú prácu, teda čokoľvek, čo nás spája so Slovenskom. Vulgárny a necitlivý prístup vládneho establišmentu bol za hranou a nie je sa čomu čudovať, že sa to dotklo väčšiny z nás. Iróniou vzniknuvšej situácie je, že nárastom nezamestnanosti v SR bude menšina v zahraničí ďalej rásť (dnes je to okolo 6 % Slovákov v produktívnom veku).

Trochu sa bojím o osud e-volieb zo zahraničia. Bude tu skutočná snaha súčasnej koalície ich presadiť? Naviac okrem zákona bude dôležité technické prevedenie a jeho odskušanie, čo sa nemusí podariť na prvú dobrú.

Pani ombudsmanka sa v svojej správe dotkla i tejto témy a spolu s ostatným nebola vzatá na vedomie.

Som rád, že ombudsmanka, hoci s malým opozdením, zareagovala na listy nás v zahraničí a zaujímala sa, na základe čoho postupuje polícia pri internovaní občanov. Pravdepodobne aj vďaka jej snahe vláda začala pomaly zmierňovať opatrenia. Bohužiaľ, na život Slovákov v zahraničí to má minimálny dopad. Skúste ísť na 48 h z Prahy na vzdialený slovenský východ.

Cením si na nej, že otvára témy, o ktorých sa málo diskutuje. Pravda, na Slovensku sa celkovo málo diskutuje, a tým nemyslím diskusie v televízii.

Je trochu smutné, že ombudsmanka pravidelne upozorňuje na rovnaké problémy v spoločnosti a zákonodarci urobia pre nápravu strašne málo. Opakujúcimi sa témami sú: i) rodová rovnosť - napr. to že žena má rovnaký plat ako muž, rovnaký prístup k profesijnému rastu a funkciám, to že majú muži pred súdom rovnakú šancu dostať deti do opatery, ii) práva segregovaných menšín - prakticky ide o všetky práva na slušný život, iii) LG práva na usporiadaný rodinný život, iv) reprodukčné práva žien - aby sa zamedzilo redukcii vzhľadom k súčasnému stavu.

Akokoľvek sú tieto práva citlivou otázkou vychádzajú z princípu, že Slovensko je demokratickým a sekulárnym štátom.

Veľa týchto problémov nejde vyriešiť jednoduchým zákonom, ale dajú sa riešiť zvyšovaním citlivosti na ľudsko-právne otázky. A prijatím tézy, že ľudské-práva sú tu preto, aby sme sa mali spoločne lepšie a nemajú za cieľ nikomu ubližovať. Slovensko nedobehne západné krajiny, keď nebude akceptovať vyššie štandardy ľudských práv.

Neignorujem správu Verejnej ochrankyne práv.