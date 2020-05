Europa 0.2

Dnes má sviatok jeden z najlepších projektov v dejinách. Máme šťastie byť jeho súčasťou, tak si to nepokazme.

Európske spoločenstvo (dnes Európska únia) priniesla Slovensku veľa dobrého a nebojím sa povedať, že len samé dobré veci. Zvykli sme si na ňu, aspoň mi mladší určite. Dáva nám prácu, ktorú by sme na Slovensku nenašli. Příležitosti rozvíjať svoje talenty aj prostredníctvom spoznávania iných jazykov, kultúr a krajín. Pravdou je, že n a všetky tie príležitosti treba byť pripravený: ovládať jazyky a byť tak zdravo emancipovaný.

Asi žiadne veľké veci na Slovensku nevzniknú, či už vo vede alebo v umení. Pre mňa je to už fakt, s ktorým som sa zmieril. Na druhej strane, aspoň pár z nás má šancu byť pri tom v Nemecku, Francúzsku, jednoducho niekde tam, kde sa tie veľké diela uskutočňujú.

Očakávania pri vstupe do EU boli určite väčšie. Všetci sme dúfali, že sa nám podarí dobehnuť západ v nejako rozumne krátkej dobe. Zatiaľ musíme stále bežať, a naviac sme si urobili nečakanú prestávku.

Vždy, keď idem na východ, tak mi je trochu ľúto tých nedostavaných dialnic a železníc. S ohľadom na preinvestované financie už dávno mohli byť natiahnuté od Česka po Ukrajinu a od Poľska po Maďarsko aj dvakrát. Nebyť EU s množstvom reforiem by sme možno ani nezačali a že sa toho na Slovensku za tých šestnácť rokov, čo sme doma v EU veľa zmenilo, či v školstve, v životnom prostredí, v spravodlivosti, v zdravotníctve. Viem, nič z toho nie je dokonalé, ale za to si už môžeme sami. Hlavne, že už nie sú divoké devädesiatky.

Dnes mi je trochu ľúto, že je EU už bez Veľkej Británie. Ten krok nepochopím nikdy. Je mi aj ľúto, že nám chýbajú osvietení proeurópski politici, ktorí by boli schopní si vziať slovo na pôde EU. Niekto ako poľský Donald Tusk. A že nemáme ďalšieho politika - ekonóma formátu Ivana Mikloša, ktorý by zase trochu oživil naše hospodárstvo. A úplne na koniec ma mrzia tie uzvareté hranice: Slovensko, je jedna z tých krajin, ktorej občania musia pracovať v zahraničí, pretože doma prácu nenájdu. Je to obojstrane výhodné: oni väčšinou vozia na Slovensko peniaze, a niekto to už spočítal, že to nie je úplne zanedbateľná čiastka. Naviac nezaťažujú slovenský sociálny systém. Prekvapilo ma, že v EU sa táto situácia ohľadom mobility pracovnej sily nerieši koordinovane a chýbajú akékoľvek istoty smerujúce do budúcna, keby sa podobná situácia opakovala. Myslím si, že veľa ľudí napadlo, či by nemali jednoduchšie zostať tam, kde pracujú.

Situácia je málopochopiteľná aj preto, že vývoj nekazenosti populácie v ČR a v SR je veľmi podobný a teda neexistuje oveľa väčšie riziko prenosu choroby ako pri vnútroštátnej migrácii.

Dnes je príležitosť urobiť veľké gesto a opäť otvoriť hranice smerom na západ.